Briare Loiret Briare 15 EUR 15 Le Bureau du Classique propose dans le cadre des 125 ans de l’église Saint-Etienne un concert de musique classique avec l’ensemble international Les Epopées – direction Stéphane Figet – et avec la participation de la Soprano Claire Lefilliâtre. Au programme : Vivaldi, Haendel, Bach. Ce concert est soutenu dans le cadre du PACT et par la ville de Briare. Le pass sanitaire vous sera demandé. Concert de musique classique avec Les Epopées avec Claire Lefilliâtre, Soprano Le Bureau du Classique propose dans le cadre des 125 ans de l’église Saint-Etienne un concert de musique classique avec l’ensemble international Les Epopées – direction Stéphane Figet – et avec la participation de la Soprano Claire Lefilliâtre. Au programme : Vivaldi, Haendel, Bach. Ce concert est soutenu dans le cadre du PACT et par la ville de Briare. Le pass sanitaire vous sera demandé. Ensemble international Les Epopées dernière mise à jour : 2021-10-16 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX

lieuville 47.63803#2.73787