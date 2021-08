Montluçon Montluçon 03100, Montluçon Concert : Les Enfants Terribles Montluçon Montluçon Catégories d’évènement: 03100

Concert : Les Enfants Terribles Montluçon, 21 août 2021, Montluçon. Concert : Les Enfants Terribles 2021-08-21 19:00:00 19:00:00 – 2021-08-21 Le Glacier 78 Boulevard de Courtais

Montluçon 03100 Montluçon Venez profiter d’un concert du groupe “Les Enfants Terribles” devant un verre ou pendant un dîner…! +33 4 70 05 00 17 dernière mise à jour : 2021-08-14 par OTI Vallée du Coeur de France

Lieu Montluçon Adresse Le Glacier 78 Boulevard de Courtais Ville Montluçon