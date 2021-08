Orbey Orbey Haut-Rhin, Orbey Concert – Les enfants de la côte Orbey Orbey Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Concert – Les enfants de la côte Orbey, 7 août 2021, Orbey. Concert – Les enfants de la côte 2021-08-07 17:30:00 – 2021-08-07 19:00:00

Orbey Haut-Rhin Orbey L’orchestre d’harmonie des enfants de la côte regroupe 70 musiciens de tous âges. Venez assister à ce concert où l’orchestre est composé principalement d’instrument à vent. Un joli moment musical à partager.

En fonction de la météo, le concert peut être déplacé en extérieur dans le parc Lefèbure. Port du masque obligatoire. Sans réservation mais limité à 50 personnes si le concert a lieu à l'intérieur de la salle des fêtes. +33 3 89 71 20 07

En fonction de la météo, le concert peut être déplacé en extérieur dans le parc Lefèbure. Port du masque obligatoire. Sans réservation mais limité à 50 personnes si le concert a lieu à l’intérieur de la salle des fêtes. dernière mise à jour : 2021-07-30 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg

