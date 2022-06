Concert – Les DeZindeguts Arette Arette Catégories d’évènement: Arette

Pyrénées-Atlantiques

Concert – Les DeZindeguts Arette, 3 juillet 2022, Arette. Concert – Les DeZindeguts

18 rue d’Escamet Espace PicNic Arette Pyrénées-Atlantiques Espace PicNic 18 rue d’Escamet

2022-07-03 – 2022-07-03

Espace PicNic 18 rue d’Escamet

Arette

Pyrénées-Atlantiques Une chorale joyeuse, des refrains connus de tous, venez faire le plein d’énergie positive!!

Espace PicNic 18 rue d’Escamet Arette

