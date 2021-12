Concert : Les Deuxluxes Le Havre, 9 mars 2022, Le Havre.

Concert : Les Deuxluxes Le Havre

2022-03-09 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-09

Le Havre Seine-Maritime Le Havre

Formé à Montréal en 2013, Les Deuxluxes ont un duo rock’n’roll composé de la chanteuse et guitariste Anna Frances Meyer, et du multi-instrumentaliste et chanteur Étienne Barry. Avec son mélange de rock garage mordant, de mélodies électrisantes et de psychédélisme assumé, Les Deuxluxes mettent le feu à la scène et envoûtent la foule partout où ils passent.

Le 28 février 2020, Les Deuxluxes dévoilaient « Lighter Fluid », un album audacieux qui se présente comme une collection excentrique d’enregistrements analogiques captés en live dans une église. Avec ce nouvel opus, le duo expérimente davantage sur le plan de l’écriture, notamment en y incluant deux chansons en français et un en espagnol, mais aussi en explorant répétitions et loopings sonores.

Concert – [Garage psyché], le mercredi 9 mars 2022 à 20h00 au Tetris.

+33 2 35 19 00 38 https://letetris.fr/

Le Havre

