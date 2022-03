CONCERT / Les Deuxluxes + Jacob Wild Salle Mosaic Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Lisieux

CONCERT / Les Deuxluxes + Jacob Wild Salle Mosaic, 12 mars 2022, Lisieux. CONCERT / Les Deuxluxes + Jacob Wild

Salle Mosaic, le samedi 12 mars à 20:30

12 MARS // LES DEUXLUXES + JACOB WILD Le 12 mars à 21h, c’est l’heure du rock & blues ! ### LES DEUXLUXES Les Deuxluxes est un duo rock’n’roll composé de la chanteuse et guitariste Anna Frances Meyer et du multi-instrumentiste et chanteur Étienne Barry. Avec eux, le rock est loin d’avoir dit son dernier mot. ### JACOB WILD Retiré depuis quelques années “into the wild”, c’est dans sa cabane perchée dans un arbre que l’artiste joue son wild blues. ### BILLETTERIE Tarifs : 6.5€ | Réduit : 3.5€ (tarif réduit : – de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) 20h30 : ouverture des portes | 21h : début des concerts Billetterie en ligne : [[https://bit.ly/3AuSrIJ](https://bit.ly/3AuSrIJ)](https://bit.ly/3AuSrIJ) ### ACCES Mosaic La Salle // 13 boulevard Louis Pasteur à Lisieux (14) Gare : Lisieux Normandie (10 min à pied de la place) Stationnement gratuit à proximité 02 31 32 33 22

Tarifs : 6.5€ | Réduit : 3.5€ (tarif réduit : – de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi)

Un vent de rock’n’roll va souffler à Mosaic, le 12 mars ! Salle Mosaic 13 Boulevard Pasteur 14100 Lisieux Lisieux Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T20:30:00 2022-03-12T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu Salle Mosaic Adresse 13 Boulevard Pasteur 14100 Lisieux Ville Lisieux lieuville Salle Mosaic Lisieux Departement Calvados

Salle Mosaic Lisieux Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lisieux/

CONCERT / Les Deuxluxes + Jacob Wild Salle Mosaic 2022-03-12 was last modified: by CONCERT / Les Deuxluxes + Jacob Wild Salle Mosaic Salle Mosaic 12 mars 2022 Lisieux Salle Mosaic Lisieux

Lisieux Calvados