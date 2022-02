Concert – Les Deuxluxes Belvézet Belvézet Catégories d’évènement: Belvézet

Gard

Concert – Les Deuxluxes Belvézet, 27 février 2022, Belvézet. Concert – Les Deuxluxes Belvézet

2022-02-27 18:00:00 18:00:00 – 2022-02-27

Belvézet Gard Belvézet Les canadiens sont de retour dans nos belles contrées, le bout du tunnel n’est pas loin, et je vous dirais bien d’être positifs mais ça risque d’être mal perçu, du coup parlons peu mais parlons bien ! Concert du groupe de Rock les Deuxluxes. dulocal@gmail.com http://www.lesagitesdulocal.fr/ Belvézet

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Belvézet, Gard Autres Lieu Belvézet Adresse Ville Belvézet lieuville Belvézet Departement Gard

Belvézet Belvézet Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belvezet/

Concert – Les Deuxluxes Belvézet 2022-02-27 was last modified: by Concert – Les Deuxluxes Belvézet Belvézet 27 février 2022 Belvézet gard

Belvézet Gard