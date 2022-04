CONCERT – LES DÉMONS FAMILIERS – MATHIAS LEVY, 29 avril 2022, .

CONCERT – LES DÉMONS FAMILIERS – MATHIAS LEVY

2022-04-29 – 2022-04-29

J’ai imaginé un orchestre pour incarner cette musique. Je le voulais haut en couleurs, constitué de personnalités identifiables et d’univers multiples. L’orchestre se divise donc en trois familles :

– La rythmique, constituée du pianiste Thomas Enhco, du contrebassiste Jeremy Bruyère et du batteur Matthieu Chazarenc, qui sont le moteur de l’orchestre et incarnent l’énergie rythmique du jazz moderne.

– Le quatuor à cordes, avec moi-même au violon, Maëlle Desbrosse à l’alto, Bruno Ducret au violoncelle et Jean-Philippe Viret à la contrebasse. Cette famille incarne bien sûr la musique classique, mais également un jazz plus européen, et une nouvelle génération d’instrumentistes à cordes qui se joue des codes et maîtrise l’improvisation.

– Enfin les invités qui viennent apporter chacun sur trois morceaux leurs couleurs, leurs histoires : l’accordéon de Laurent Derache, instrument populaire par excellence, la clarinette basse et le sax soprano d’Hugues Mayot, viennent ajouter une touche de mystique et de profondeur de son.

MATHIAS LEVY

