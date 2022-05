Concert – Les Day After, 26 mai 2022, .

Concert – Les Day After

2022-05-26 19:00:00 – 2022-05-26 20:30:00

Les Day After c’est la rencontre de 3 générations et 5 musiciens pour partager ensemble l’amour du rock.

The Beatles, Radiohead, Muse, Revival, The White Stripes, Bon Jovi, sont autant d’artistes dont ils se sont inspirés.

Buvette et petite restauration sur place.

Les Day After c’est la rencontre de 3 générations et 5 musiciens pour partager ensemble l’amour du rock. Buvette et petite restauration sur place.

Les Day After c’est la rencontre de 3 générations et 5 musiciens pour partager ensemble l’amour du rock.

The Beatles, Radiohead, Muse, Revival, The White Stripes, Bon Jovi, sont autant d’artistes dont ils se sont inspirés.

Buvette et petite restauration sur place.

dernière mise à jour : 2022-04-29 par