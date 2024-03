Concert Les Dam’de Choeur invitent les Quinz’Amics Rue de l’Église Ousse, samedi 16 mars 2024.

Les Dam’de Choeur dirigé par Magalie Tauzin invitent Les Quinz’Amics, groupe vocal masculin de Castétis dirigé par Jean Claude Loustaloup à l’église de Ousse. Avis aux amateurs de voix d’hommes puissantes de notre territoire pyrénéen et de voyage musical empreint d’exotisme au timbre et aux couleurs les plus féminines. Une rencontre polyphonique à ne pas manquer. A partager, à voir et écouter. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16

Rue de l’Église Eglise

Ousse 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

