Altkirch Altkirch Altkirch, Haut-Rhin Concert : Les cuivres de Noël Altkirch Altkirch Catégories d’évènement: Altkirch

Haut-Rhin

Concert : Les cuivres de Noël Altkirch, 4 décembre 2021, Altkirch. Concert : Les cuivres de Noël Altkirch

2021-12-04 15:45:00 – 2021-12-04

Altkirch Haut-Rhin Altkirch Déambulation de l’ensemble de cuivres éphémères. Direction : Philippe Wendling Déambulation de l’ensemble des cuivres éphémères, depuis la place de la Hale au Blé jusqu’à l’Église. +33 3 89 40 00 04 Déambulation de l’ensemble de cuivres éphémères. Direction : Philippe Wendling Altkirch

dernière mise à jour : 2021-11-26 par Office de tourisme du Sundgau

Détails Catégories d’évènement: Altkirch, Haut-Rhin Autres Lieu Altkirch Adresse Ville Altkirch lieuville Altkirch