[CONCERT] Les Cubaners

[CONCERT] Les Cubaners, 9 juillet 2022, . [CONCERT] Les Cubaners

2022-07-09 – 2022-07-09 Venez assister au premier concert de l’été de Merville-Franceville-Plage ! Ce groupe de musique latino tropicale vous fera danser sur des sons qui fleurent bon le soleil ! Venez assister au premier concert de l’été de Merville-Franceville-Plage ! Ce groupe de musique latino tropicale vous fera danser sur des sons qui fleurent bon le soleil ! Venez assister au premier concert de l’été de Merville-Franceville-Plage ! Ce groupe de musique latino tropicale vous fera danser sur des sons qui fleurent bon le soleil ! dernière mise à jour : 2022-04-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville