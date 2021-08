Concert – Les Crogs Chapelle du Mûrier 44740 Batz sur mer, 14 août 2021, Batz sur mer.

Chapelle du Mûrier 44740 Batz sur mer, le samedi 14 août à 20:30

Originaires des vertes Charentes, Les Crogs ont su au fil de ces 20 dernières années, proposer une vision moderne de la musique celte en renouvelant sans cesse le genre. Ces 3 sculpteurs sonores multi-instrumentistes proposent un univers atypique, mélangeant des mélodies d’autrefois aux ambiances world, rock et électro. Assemblant les rythmes puissants de la danse à des compositions dynamiques et festives, les Crogs distillent une émulsion de textures acoustiques, électriques et électro. Gens du spectacle, ils vous embarquent par leurs mélodies dans un monde magique où les cœurs et les corps s’entrainent dans une folle farandole. Une invitation à la danse qui séduit aussi un public beaucoup plus large que les amateurs de fest-noz et autres bals trads… Au fil de leurs pérégrinations, les Crogs ont partagé la scène avec : Mes souliers sont rouges, Merzhin, Les Hurlements de Léo, Armens, Blankass, Mon côté punk, Frères Guichen, Wig a Wag, Claude Michel, Urban Trad, Toxic Frogs, Red Cardell, Caravan Palace… Concert gratuit, sans réservation, jauge limitée. Selon les nouvelles directives nationales concernant la COVID 19, un contrôle des Pass Sanitaires pour les personnes âgées de plus de 18 ans sera effectué à l’entrée. Le port du masque est également obligatoire.

