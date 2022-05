CONCERT « LES COULEURS »

CONCERT « LES COULEURS », 2 juillet 2022, . CONCERT « LES COULEURS »

2022-07-02 – 2022-07-02 20h30 Concert « Les couleurs » Par la chorale Chante Palavas, sous la direction de Sylvain Guillaud Nautilus Libre participation au profit de la Ligue contre le cancer ***** Les membres de la chorale Chante Palavas ayant, malgré les embûches de la crise sanitaire, repris leur activité, se réjouissent de retrouver enfin leur public avec leur dernière création : un concert-spectacle sur le thème des couleurs. Le concert sera donné au profit de la Ligue contre le cancer. Rendez-vous le samedi 2 juillet à 20 h 30 dans la salle du Nautilus de Palavas. 20h30 Concert « Les couleurs » Par la chorale Chante Palavas, sous la direction de Sylvain Guillaud Nautilus Libre participation au profit de la Ligue contre le cancer ***** chantepalavas34@gmail.com 20h30 Concert « Les couleurs » Par la chorale Chante Palavas, sous la direction de Sylvain Guillaud Nautilus Libre participation au profit de la Ligue contre le cancer ***** Les membres de la chorale Chante Palavas ayant, malgré les embûches de la crise sanitaire, repris leur activité, se réjouissent de retrouver enfin leur public avec leur dernière création : un concert-spectacle sur le thème des couleurs. Le concert sera donné au profit de la Ligue contre le cancer. Rendez-vous le samedi 2 juillet à 20 h 30 dans la salle du Nautilus de Palavas. dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville