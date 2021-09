Concert : les Cornichons à Précy-sous-Thil Précy-sous-Thil, 3 septembre 2021, Précy-sous-Thil.

EUR 0 0 Ce spectacle fait partie de la saison Arts&Scènes du Conseil Départemental de Côte-d’Or.

Jubilation !!! La joie vive, communicative, le partage, la connexion entre les générations, une énergie débordante et pleine de fantaisie… Autant de qualificatifs pour ce spectacle chantant, dansant et décoiffant. Un soupçon de kitch rappelle les boums des années 80, genre boules à facettes. Les titres phares de Bobby Lapointe, Nino Ferrer, Plastic Bertrand, Richard Gotainer sont revisités avec les outils de la musique actuelle : samplers, loops, beatbox, guitare électrique saturée…

Patryk Lory, multi instrumentiste, comédien et compositeur insuffle son talent dans de nombreux projets (Maria Dueñas, Collectif 7’, compagnie du Clair Obscur…). Il dirige la compagnie très jeune public ApiQuenotte.

Thomas Tettamanzi, chanteur et comédien, est formé au chant clair et saturé (scream, growl,…) ainsi qu’au belting, il a créé sa compagnie la Malle en CartoOn, également dédiée aux spectacles pour enfants.

Tout public à partir de 3 ans – Durée : 1h

