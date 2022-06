Concert : Les cordes et voix magiques d’Ukraine Villers-sur-Mer, 20 août 2022, Villers-sur-Mer.

Concert : Les cordes et voix magiques d’Ukraine

2022-08-20 20:30:00

Six jeunes femmes et leur chef Dmytro Hubyak chantent en s’accompagnant d’un instrument unique à l’Ukraine : la bandoura, composée de 65 cordes et qui a le son de la harpe. Leur concert, en deux parties de quarante minutes, est composé de musiques classique, religieuse orthodoxe, traditionnelle et quelques chants français, qui avec une léger accent s’ajoute aux charmes de leurs talents.

