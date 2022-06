Concert « Les cordes du Mont César » Fontanes Fontanes Catégories d’évènement: 46230

Fontanes 46230 Jeudi 21 Juillet – « Les cordes du Mont César » – Ensemble de violoncelles. Ensemble Européen des jeunes violoncellistes Issus des plus grands conservatoires européens, les violoncellistes de cet ensemble à géométrie variable vous offrent le plus éclectique des programmes : un voyage à travers les époques du baroque à nos jours avec Bach, Vivaldi, Saint- Saëns, Schuman, De Falla, Villa Lobos. +33 6 32 09 12 09 ©Affiche-Concert violoncelles-Fontanes

