Concert Les Copines + Daudane, 11 mars 2023, Saint-Martin-de-Seignanx

Concert Les Copines + Daudane

Chapelle Quartier neuf – proximité rd817 Saint-Martin-de-Seignanx Landes

2023-03-11 19:30:00 – 2023-03-11 23:00:00

Quartier neuf – proximité rd817 Chapelle

Saint-Martin-de-Seignanx

Landes

10 EUR Si les copains sont ceux qui partagent leur pain, les COPINES sont celles qui partagent… rien de bien obscène, seulement la scène. Avec leur amour du chant à trois, Les Copines font le tour de LA question aux détours de chants craditionnels inspirés et inspirants. Nues, les voix se fondent en une parfaite harmonie aux couleurs des polyphonies pyrénéennes et des anciennes chansons gaillardes. Grâce au naturel décomplexé et incorrigible du trio, nul besoin d’instruments ou de breloques pour agrémenter ce concert drôle et frais.

Quintet formé en 2017 entre Bayonne et Hendaye, DAUDANE navigue entre rock progressif, psychédélisme et post-punk. Délivrant un son aussi planant que nerveux, autant écrit qu’improvisé, ils sont influencés par Neu!, Robert Wyatt ou encore Television.

Buvette et food truck sur place.

Pré-réservation office de tourisme (Ondres) ou, en ligne.

Quartier neuf – proximité rd817 Chapelle Saint-Martin-de-Seignanx

