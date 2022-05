Concert : Les Copains d’abord Capvern Capvern Catégories d’évènement: 65130

Capvern

Concert : Les Copains d’abord Capvern, 30 septembre 2022, Capvern. Concert : Les Copains d’abord Eglise de la Sainte Trinité CAPVERN LES BAINS Capvern

2022-09-30 20:30:00 – 2022-09-30 Eglise de la Sainte Trinité CAPVERN LES BAINS

Capvern 65130 Fondé en 1983, cet ensemble amateur pour voix d’hommes,les copains d’abord, réunit à ce jour 12 chanteurs basés à Mazères de Neste, en Bigorre. Ils pratiquent un répertoire à cappella à trois et quatre voix, composé de chants traditionnels Pyrénéens, de mélodies du terroir, et de chansons françaises.

Par leur amour communicatif du chant, ils apportent la joie de vivre auprès d’un public varié lors des concerts. Libre participation Libre participation. animation@capvern-animation.fr +33 7 86 28 51 46 Eglise de la Sainte Trinité CAPVERN LES BAINS Capvern

dernière mise à jour : 2022-05-16 par

Détails Catégories d’évènement: 65130, Capvern Autres Lieu Capvern Adresse Eglise de la Sainte Trinité CAPVERN LES BAINS Ville Capvern lieuville Eglise de la Sainte Trinité CAPVERN LES BAINS Capvern Departement 65130

Capvern Capvern 65130 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/capvern/

Concert : Les Copains d’abord Capvern 2022-09-30 was last modified: by Concert : Les Copains d’abord Capvern Capvern 30 septembre 2022 65130 Capvern

Capvern 65130