Les 4 confrères choisissent de partager la scène et invitent dans leur monde les voix enfantines et brillantes des maîtrises des conservatoires de Béziers et Narbonne.

Ensemble ou en dialogue, les enfants et les aînés proposent un spectacle autour d’une vingtaine de chansons françaises dans un répertoire aussi éclectique que passionnant, des Quatre Barbus aux Frères Jacques, de Francis Blanche à Pierre Dac en passant par les chansons humoristiques des XVIème et XVIIème siècles!

Grâce à une mise en scène novatrice et efficace de Fred Cacheux, le spectacle propose de se réapproprier la chanson française humoristique en y invitant les plus grands noms

Entrée libre – Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Béziers Méditerranée.

