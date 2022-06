Concert « Les comédies musicales » Orgon Orgon Catégories d’évènement: 13660

Orgon

Concert « Les comédies musicales » Orgon, 25 juin 2022, Orgon. Concert « Les comédies musicales » Espace Culturel Renaissance Chemin du Stade Orgon

2022-06-25 – 2022-06-25 Espace Culturel Renaissance Chemin du Stade

Orgon 13660 15 15 Concert par l’ensemble vocal « Le chœur ensemble » à l’Espace Renaissance.



Venez revivre les plus belles chansons de comédies musicales, sous la baguette de la cheffe de chœur Coralie Pressard, avec la participation des élèves de l’Art Scène.



Buvette et restauration sur place. Concert « Les comédies musicales » https://www.lechoeurensemble.com/ Concert par l’ensemble vocal « Le chœur ensemble » à l’Espace Renaissance.



Venez revivre les plus belles chansons de comédies musicales, sous la baguette de la cheffe de chœur Coralie Pressard, avec la participation des élèves de l’Art Scène.



Buvette et restauration sur place. Espace Culturel Renaissance Chemin du Stade Orgon

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 13660, Orgon Autres Lieu Orgon Adresse Espace Culturel Renaissance Chemin du Stade Ville Orgon lieuville Espace Culturel Renaissance Chemin du Stade Orgon Departement 13660

Orgon Orgon 13660 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orgon/

Concert « Les comédies musicales » Orgon 2022-06-25 was last modified: by Concert « Les comédies musicales » Orgon Orgon 25 juin 2022 13660 Orgon

Orgon 13660