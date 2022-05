CONCERT LES CLES EN FETE AU LANDREAU Le Landreau, 21 mai 2022, Le Landreau.

2022-05-21 – 2022-05-21

Le Landreau Loire-Atlantique Le Landreau

EUR 5 Café concert par Les Clés en Fête et Together///

L’orchestre Les clés en fête vous présentera son nouveau concert. Sous la forme d’un café concert, l’orchestre vous fera voyager grâce à des pièces de Jacob De Haan et Thierry Deleruyelle (compositeurs prolifiques pour orchestres d’harmonie)///.

Lors de cette soirée, le duo Together (Voix : Maud Chérel / Guitare : Laurent Desmas) se produira également : le répertoire de « Together » se constitue de chansons pop/rock fort connues allant de Mickael Jackson aux Beatles en passant par Coldplay, Prince, David Bowie, Lady Gaga, etc sans oublier la chanson française et quelques musiques aux accents latin. Nous réinterprétons toutes ces musiques en y mettant notre personnalité stylistique… la couleur Together !///

Billets en vente à l’école de musique, auprès des musiciens, et sur réservation 06 73 46 20 01///lesclesenfete@free.

lesclesenfete@free.fr +33 6 73 46 20 01

Le Landreau

