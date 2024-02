Concert Les Chum’s Irishgroove Cernay, samedi 16 mars 2024.

Concert Les Chum’s Irishgroove Cernay Haut-Rhin

Quatre potes réunis autour de la musique irlandaise, un groove original qui leur est propre, et la promesse d’un concert qui fera voyager sur les terres irlandaises.

Non ! Les CHUM’S ne sont pas tombés dans la Guinness® ni dans un fût de Jameson® ! Les quatre potes ont juste humé la part des anges, celle où s’immiscent les mélodies portées par le vent marin, quand se déploie la douceur des parfums atlantiques, et les fugues mélancoliques embaumées par la tourbe… De cette union atypique est né, autour de la musique d’Irlande, un groove original qui leur est propre et qui ne cesse d’évoluer depuis 30 ans. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:00:00

fin : 2024-03-16

32 rue Georges Risler

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est contact@ectc.fr

L’événement Concert Les Chum’s Irishgroove Cernay a été mis à jour le 2024-02-15 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay