CONCERT LES CHOEURS D AMBRUSSUM Lunel, samedi 24 février 2024.

Concert les Choeurs d’Ambrussum Samedi 24 Février 20h30 Espace Louis Feuillade Lunel

La chorale des Choeurs d’Ambrussum, dirigée par Christian Amédro et accompagnée au piano par Herman Amédro, présentera un programme de pièces classiques variées, de Mozart à Piazzolla, en passant par Grieg et Schubert, avec une parenthèse en forme de ballade irlandaise et un hommage à Gabriel Fauré, dont nous commémorerons en 2024 le centenaire de la mort.

Tout public Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Infos 04 67 87 84 19 .

Avenue Gambetta

Lunel 34400 Hérault Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 20:30:00

fin : 2024-02-24



