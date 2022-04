Concert : Les Choeurs André Caplet Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Concert : Les Choeurs André Caplet Le Havre, 12 juin 2022, Le Havre. Concert : Les Choeurs André Caplet Le Havre

2022-06-12 – 2022-06-12

Le Havre Seine-Maritime Les Chœurs André Caplet présentent Mozart – Vivaldi. Deux œuvres centrales seront présentées : “La Messe du Couronnement” de Mozart, sous la direction de Jean Legoupil et “Magnificat” de Vivaldi, sous la direction de Philippe Lambert. Date : le dimanche 12 juin à 16h.

Lieu : Cathédrale Notre-Dame

Tarif : 15€

Réservation au Cas’ Music, 7 rue Maréchal-Joffre, 76600 Le Havre – 02.35.24.43.51. Les Chœurs André Caplet présentent Mozart – Vivaldi. Deux œuvres centrales seront présentées : “La Messe du Couronnement” de Mozart, sous la direction de Jean Legoupil et “Magnificat” de Vivaldi, sous la direction de Philippe Lambert. Date : le… Les Chœurs André Caplet présentent Mozart – Vivaldi. Deux œuvres centrales seront présentées : “La Messe du Couronnement” de Mozart, sous la direction de Jean Legoupil et “Magnificat” de Vivaldi, sous la direction de Philippe Lambert. Date : le dimanche 12 juin à 16h.

Lieu : Cathédrale Notre-Dame

Tarif : 15€

Réservation au Cas’ Music, 7 rue Maréchal-Joffre, 76600 Le Havre – 02.35.24.43.51. Le Havre

dernière mise à jour : 2022-01-14 par

Détails Catégories d’évènement: Le Havre, Seine-Maritime Autres Lieu Le Havre Adresse Ville Le Havre lieuville Le Havre Departement Seine-Maritime

Le Havre Le Havre Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-havre/

Concert : Les Choeurs André Caplet Le Havre 2022-06-12 was last modified: by Concert : Les Choeurs André Caplet Le Havre Le Havre 12 juin 2022 le havre seine-maritime

Le Havre Seine-Maritime