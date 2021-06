Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin, Kaysersberg Vignoble Concert – Les chemins de feux Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Cette ancienne abbaye romane du 12ème siècle sert d'écrin pour le concert « Les chemin de feux » un poème chorale pour fêter l'apothéose du printemps. En passant par les compositions de Poulenc, Cheminade, Britten, Fugain … et des compositions d'Éric Noyer spécialement commandées pour ce concert La chorale Vox'Elles et Sandrine Stöhr vous font découvrir des textes profanes ou religieux qui chantent la Vie qui pulse dans toute la création de la Pentecôte jusqu'au Solstice. Le programme va de la musique grégorienne jusqu'à la joie débordante des feux de la St-Jean. Nombre place limitée à 120 places par représentation, réservation obligatoire à l'office de tourisme.

