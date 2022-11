Concert : Les Chavans chantent Noël Désertines Désertines Catégories d’évènement: Allier

Desertines

Concert : Les Chavans chantent Noël Désertines, 3 décembre 2022, Désertines. Concert : Les Chavans chantent Noël

Place de l’égalité Église Saint Georges Désertines Allier Église Saint Georges Place de l’égalité

2022-12-03 16:00:00 16:00:00 – 2022-12-03

Église Saint Georges Place de l’égalité

Désertines

Allier Chaque année, les Chavans chantent « la fleur des noëls », les plus beaux noëls populaires du centre de la France. +33 4 70 02 34 40 Église Saint Georges Place de l’égalité Désertines

dernière mise à jour : 2022-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Desertines Autres Lieu Désertines Adresse Désertines Allier Église Saint Georges Place de l'égalité Ville Désertines lieuville Église Saint Georges Place de l'égalité Désertines Departement Allier

Désertines Désertines Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/desertines/

Concert : Les Chavans chantent Noël Désertines 2022-12-03 was last modified: by Concert : Les Chavans chantent Noël Désertines Désertines 3 décembre 2022 Allier Désertines Place de l'égalité Église Saint Georges Désertines Allier

Désertines Allier