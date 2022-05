CONCERT LES CHATS ELECTRIQUES Héric Héric Catégories d’évènement: HERIC

Héric Loire-Atlantique Héric Venez nombreux profiter du concert des Chats Electriques pour ” une petite histoire du rock par de grands inconnus”, visite à travers le temps de ces oubliés qui ont aussi fait l’histoire du rock (JJ Cale, Allman Brothers, Robert Johnson, Calvin Russel, Men at Work, …).

Ce sera le samedi 14 Mai à Héric (Suivre la route de Blain à partir de Nort sur Erdre) !

Venez nombreux profiter du concert des Chats Electriques pour " une petite histoire du rock par de grands inconnus", visite à travers le temps de ces oubliés qui ont aussi fait l'histoire du rock (JJ Cale, Allman Brothers, Robert Johnson, Calvin Russel, Men at Work, …).

Ce sera le samedi 14 Mai à Héric (Suivre la route de Blain à partir de Nort sur Erdre) !

Des classiques, mais pas que… Aussi de belles surprises de morceaux improbables que l'on s'amusera à reconnaître… Bref, ça vaut le détour, alors ne manquez pas ce dernier concert Krizambert de ce début d'année : après, il faudra attendre septembre, c'est triste ! ne tardez pas à réserver pour être sûrs d'y avoir une place: il vous suffit de répondre à ce mail ou de laisser un message vocal ou un SMS au 06 52 92 40 70

