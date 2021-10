Séméac Séméac Hautes-Pyrénées, Séméac Concert Les Chanteurs Pyrénéens de Tarbes Séméac Séméac Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Séméac Hautes-Pyrénées Séméac 12 12 EUR Les Chanteurs Pyrénéens de Tarbes sont un chœur d’hommes chantant à 4 voix, un répertoire éclectique abordant tous les styles de chants : traditionnels, bigourdans etc…sous la direction musicale d’un chef de chœur diplômé par le Ministère de la Culture, Bernard Nogues. La tenue traditionnelle de guides des Pyrénées rappelle que ces hommes ont permis aux savants du siècle romantique la découverte et la connaissance de la région. Nous allons suivre leurs pas… Concert en collaboration avec le Conservatoire Henri Duparc de la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées dans le cadre du 33ème Festival Ibéro Andalou de Tarbes et de Bigorre. > Renseignements / Billetterie : Office de Tourisme de Tarbes ou sur place le soir du concert accueil@tarbes-tourisme.fr +33 5 62 51 30 31 SEMEAC 25 rue Larrey Séméac

