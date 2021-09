Capvern Capvern Capvern, Hautes-Pyrénées Concert : Les Chanteurs Pyrénéens de Tarbes Capvern Capvern Catégories d’évènement: Capvern

Hautes-Pyrénées

Concert : Les Chanteurs Pyrénéens de Tarbes Capvern, 14 septembre 2021, Capvern. Concert : Les Chanteurs Pyrénéens de Tarbes 2021-09-14 20:30:00 – 2021-09-14 à l’église de la St Trinité CAPVERN LES BAINS

Capvern Hautes-Pyrénées Capvern Venez découvrir les standards Pyrénéens.

Chants Pyrénéens – Chansons Françaises – Chants Traditionnels & Contemporains – Chants Religieux – Chants de Noël extraits d’airs d’Opéras – Chants Patriotiques. Entrée Gratuite – Libre participation contact@pyreneens.fr +33 6 03 63 38 54 http://www.chanteurs-pyreneens.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-06 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Capvern, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Capvern Adresse à l'église de la St Trinité CAPVERN LES BAINS Ville Capvern lieuville 43.12167#0.30699