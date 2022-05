Concert les Chanteurs de Soues

Concert les Chanteurs de Soues, 22 juin 2022

2022-06-22 – 2022-06-22 Eglise du village Créé au tout début des années 80, le groupe des Chanteurs de SouesSon répertoire est très varié: des chants du pays de Bigorre, de la variété française, des morceaux traditionnels basques, bretons ou espagnols, des refrains de fêtes et de soirées…

C’est dans une ambiance conviviale toujours empreinte de bonne humeur que le groupe partage et aime faire partager sa passion du chant. Eglise du village dernière mise à jour : 2022-04-14 par

