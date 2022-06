Concert – Les chanteurs de la COTENTIN Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Catégories d’évènement: 22370

Pléneuf Val André

Concert – Les chanteurs de la COTENTIN Pléneuf-Val-André, 15 juillet 2022, Pléneuf-Val-André. Concert – Les chanteurs de la COTENTIN Chapelle de Dahouët 5 Rue du Corps de Garde Pléneuf-Val-André

2022-07-15 20:30:00 – 2022-07-16

Pléneuf-Val-André 22370 Deux soirées concert de chants marins et de la mer. Durée 2h, participation libre au profit de la SNSM. lesamisdelacotentin.enyf@orange.fr Deux soirées concert de chants marins et de la mer. Durée 2h, participation libre au profit de la SNSM. Chapelle de Dahouët 5 Rue du Corps de Garde Pléneuf-Val-André

