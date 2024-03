Concert « Les Chansons d’abord ! » Salle de la Bibliothèque Ida Désandré Aoste, samedi 16 mars 2024.

Concert « Les Chansons d’abord ! » Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie 2024 Samedi 16 mars, 21h00 Salle de la Bibliothèque Ida Désandré Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T21:00:00+01:00 – 2024-03-16T23:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T21:00:00+01:00 – 2024-03-16T23:00:00+01:00

Le concert du Duo Denfert, avec Luca Moccia à la contrebasse et Elisabetta Padrin au chant, est un voyage à travers la chanson française. Le charme d’un instrument grave et puissant et les mille nuances d’une voix à la fois chaleureuse et écorchée se rejoignent en créant un véritable trait d’union entre différents univers musicaux et réinterprétations des grands de la chanson d’auteur (Piaf, Brassens, Hardy, Gainsbourg et d’autres encore). Des compositions originales qui débouchent sur des moments d’improvisation pure.

Salle de la Bibliothèque Ida Désandré 5, avenue de l’Europe, Aoste Aoste 11100 Vallée d’Aoste

Duo Denfer