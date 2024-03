Concert les Celteast Niedermodern, vendredi 8 mars 2024.

Concert les Celteast Niedermodern Bas-Rhin

Concert Celteast

Celteast c’est la rencontre de 4 musiciens strasbourgeois pour partager leur amour de la musique celtique. Portées au rythme du bodhran, les cordes mélodieuses de la harpe et de la guitare s’unissent pour accompagner la voix et la flûte. En réarrangeant les grands classiques de la musique irlandaise et écossaise, les Celteast créent une atmosphère musicale captivante, empreinte d’émotion et de tradition.

Ce soir là on laisse de côté notre carte habituelle pour vous proposer un menu de circonstance le Irish Beef Stew, spécialité irlandaise à base de boeuf (dans cette recette) accompagné de pommes de terre, oignons et carottes, déglacée à la bière brune, le tout concocté par Bernardcook. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:30:00

fin : 2024-03-08 22:30:00

10 rue de l’artisanat

Niedermodern 67350 Bas-Rhin Grand Est info@microbrasserie-septenaire.fr

L’événement Concert les Celteast Niedermodern a été mis à jour le 2024-02-28 par Office de tourisme de Haguenau