Concert « Les Capteurs » Sauméjan Sauméjan Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Sauméjan

Concert « Les Capteurs » Sauméjan, 9 juillet 2022, Sauméjan. Concert « Les Capteurs »

Devant l’Eglise Esplanade de l’Église Sauméjan Lot-et-Garonne OT Coteaux et Landes de Gascogne Esplanade de l’Église Devant l’Eglise

2022-07-09 21:00:00 – 2022-07-09

Esplanade de l’Église Devant l’Eglise

Sauméjan

Lot-et-Garonne Sauméjan Concert « Les Capteurs » : groupe de rock originaire de la campagne Agenaise.

Tarif : 12€ Concert « Les Capteurs » : groupe de rock originaire de la campagne Agenaise.

Tarif : 12€ +33 5 53 89 58 33 Concert « Les Capteurs » : groupe de rock originaire de la campagne Agenaise.

Tarif : 12€ mairie Sauméjan

Esplanade de l’Église Devant l’Eglise Sauméjan

dernière mise à jour : 2022-06-28 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Sauméjan Autres Lieu Sauméjan Adresse Sauméjan Lot-et-Garonne OT Coteaux et Landes de Gascogne Esplanade de l'Église Devant l'Eglise Ville Sauméjan lieuville Esplanade de l'Église Devant l'Eglise Sauméjan Departement Lot-et-Garonne

Sauméjan Sauméjan Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saumejan/

Concert « Les Capteurs » Sauméjan 2022-07-09 was last modified: by Concert « Les Capteurs » Sauméjan Sauméjan 9 juillet 2022 Devant l'Eglise Esplanade de l'Église Sauméjan Lot-et-Garonne OT Coteaux et Landes de Gascogne

Sauméjan Lot-et-Garonne