Concert Les Cantariales Espace Simone Signoret, 10 avril 2022, Cenon.

Concert Les Cantariales

Espace Simone Signoret, le dimanche 10 avril à 16:00

### Adishatz de Gujan-Mestras Cheffe de choeur Muriel Garaicoechea Cet ensemble a vu le jour en mars 2021, il est composé de 26 choristes homme, chantant à 2 à 4 voic. Il a pu reprendre ses répétitions à partir de septembre 2021 suite à la pandémie de Covid. Il a pour vocation de chanter essentiellement des chants traditionnels, festifs du Sud ouest en langue: basque, occitane, française ou espagnole. 1/ **Agur Janak** 2/ **Guk Euskaraz** 3/ **Hegoak** 4/ **Dios te salve Maria** 5/ **Il est un coin de France** 6/ **Se canto** 7/ **Adishatz** ### EverySing de Cestas Cheffe de choeur Clarisse Alvado Ce groupe vocal a été créee en 2020. Il est composé de 4 choristes femmes et de 2 choristes homme. Ces passionné.es de chant, se veulent des amateurs.rices avec une très grande force de travail, afin de produire une prestation de qualité aindi qu’une source de partage émotionnelle avec le public. 1/ **Le Bal perdu** 2/ **Ederlezy (chant traditionnel tzigane)** 3/ **Love is all** 4/ **Fever** 5/ **Happy Together** 6/ **Carol of the Bells** 7/ **La Mauvaise réputation** ### **Chants communs** **La Mariposa (le papillon): chanson traditionnelle Bolivienne** **Tebe Poem: chant liturgique orthodoxe slave** ### Chorale Canta-rian Cheffe de choeur Muriel Garaicoechea Canta-rian: nom occitan qui se traduit par canta / chanter et rian / en riant, a vu le jour en 1989 à Cenon, il y a 33 ans. Elle est une chorale mixte, dirigée par Muriel Garaiecochea depuis septembre 2021. Son répertoire vous fait voyaer à travers des extraits de chant:du monde-régionla-negro-spiritual-gospelduclassique et de la chanson française. 1/ **Amazing Grace (Breton / Anglais)** 2/ **Jéricho** 3/ **Complainte de la Butte** 4/ **Zum, Gali Gali (chant Hébreu de travail)** 5/ **Travailler, c’est trop dur** 6/ **La Chasse aux papillons** 7/ **Cerf-volant** 8/ **Hymne à la Nuit**

Gratuit au chapeau / tout public

La Chorale cenonnaise Canta-rian vous donne rendez-vous sur la scène de l’Espace Simone Signoret pour un concert en présence des chorales de Gujan Mestras et de Cestas.

Espace Simone Signoret 1 avenue Carnot 33150 Cenon Cenon Gironde



2022-04-10T16:00:00 2022-04-10T18:00:00