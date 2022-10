CONCERT LES »CAFÉS JAZZ » AVEC PAHO SAGA, 28 octobre 2022, .

CONCERT LES »CAFÉS JAZZ » AVEC PAHO SAGA



2022-10-28 19:00:00 19:00:00 – 2022-10-28 20:00:00 20:00:00

Cet anniversaire sera à partager les 28, 29 et 30 octobre, avec 7 concerts dans des répertoires emblématiques des Cafés Jazz, répertoires originaux et dans des esthétiques toujours très diversifiées.

Anniversaire »30 ans de Cafés Jazz » avec PAHO SAGA

Lorsque Pascal Masselon croise la route de Biréli Lagrène, référence du jazz-manouche, sa carrière de musicien prend un tournant. Il débauche Hono Winterstein, fidèle accompagnateur de Biréli, le contrebassiste Xavier Nicki, slappeur à l’ancienne fou de Django Reinhardt et de rockabilly, et Samson Schmitt pour former Paho Saga. Avec Brady Winterstein qui remplace Samson à la guitare solo, le groupe sort Camping Swing en 2015. Une musique vivante, populaire et lumineuse !

Avec : Pascal Masselon : Guitare, Brady Winterstein : Guitare solo, Hono Winterstein : Guitare rythmique et Xavier Nikqi: Contrebasse.

