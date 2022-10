CONCERT LES »CAFÉS JAZZ » AVEC MININO GARAY QUARTET

CONCERT LES »CAFÉS JAZZ » AVEC MININO GARAY QUARTET, 29 octobre 2022



2022-10-29 – 2022-10-29 Cet anniversaire sera à partager les 28, 29 et 30 octobre, avec 7 concerts dans des répertoires emblématiques des Cafés Jazz, répertoires originaux et dans des esthétiques toujours très diversifiées. Ce nouveau projet marie avec fulgurance trois formes musicales ancrées au cœur de la carrière remarquable de ce compositeur, percussionniste argentin. Les traditions de son pays, le jazz et le spoken word, forme de poésie récitée sur fond de beat et d’improvisations instrumentales, ancêtre du slam. La musique est foisonnante mais précise, parcourue des rythmes savants, alliage de traditions argentines et de jazz, et est le fruit de compositeurs de premier ordre, parmi lesquels Minino lui-même. Speaking Tango est taillé pour marquer l’histoire de la musique transatlantique ! A ne pas manquer ! Avec : Le quartet est composé de Minino Garay : Voix, batterie, percussions, Cédric Hanriot : Piano, Manu Codjia : Guitare et Christophe Wallemme : Contrebasse dernière mise à jour : 2022-10-18 par

