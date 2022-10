CONCERT LES »CAFÉS JAZZ » AVEC LE TRIO DE PIERRE BOESPFLUG, 30 octobre 2022, .

Cet anniversaire sera à partager les 28, 29 et 30 octobre, avec 7 concerts dans des répertoires emblématiques des Cafés Jazz, répertoires originaux et dans des esthétiques toujours très diversifiées.

Axant ses recherches sur l’articulation entre l’écriture et l’improvisation, le formel et le sensible, Pierre Boespflug, propose un monde où le son du piano déploie le spectre infini de ses couleurs, non pas la couleur au sens littéral du terme, mais celle qui provoque l’imagination et nous amène naturellement à la poésie. La musique qui mêle l’énergie et les surprises du jazz, est servie par des musiciens de haut vol !

Avec : Trio composé de Pierre Boespflug : Piano, compositions, Jérôme Fohrer : Contrebasse et Eric Echampard : Batterie.

