Vosges Cet anniversaire sera à partager les 28, 29 et 30 octobre, avec 7 concerts dans des répertoires emblématiques des Cafés Jazz, répertoires originaux et dans des esthétiques toujours très diversifiées. C’est indéniablement à son parcours atypique qu’Éric Séva doit la curiosité qui alimente sa boulimie créative. Nulle surprise, alors, de découvrir que les mots croisement, carrefour ou métissage traversent un univers perpétuellement enrichi par ses voyages.

Avec ce projet »Mother of Pearl », Eric Seva franchit un cap décisif : en plus de son capital instrumental d’exception, il hisse la barre au sommet en s’imposant comme un maître de l’écriture. Un très grand moment musical et jazz en perspective pour clore cet événement »anniversaire des 30 ans de Cafés Jazz » en beauté !!! Avec : Quintet composé d’Eric Séva : Compositions, saxophones baryton, soprano, Daniel Mille : Accordéon, Alfio Origlio : Piano, Christophe Wallemme : Contrebasse et Zaza Desiderio : Batterie. Theâtre Municipal Rue François Blaudez Épinal

