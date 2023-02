Concert: Les Bubbey Mayse conservatoire intercommunal Montélimar Catégories d’Évènement: Drôme

Drôme La puissance de 4 musiciennes, une musique engagée. Des sonorités chargées d’emotion,modulent ce répertoire venu d’Europe Centrale et d’Europe de l’Est avec finesse et modernité. Un spectacle d’une élégante folie inoubliable. conservatoire@montelimar-agglo.fr +33 4 75 00 77 50 https://www.montelimar-agglo.fr/vie-quotidienne/culture/le-conservatoire-musique-et-theatre conservatoire intercommunal 5 rue bouverie Montélimar

