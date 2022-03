Concert : Les Brasse-Sens Barberaz Barberaz Catégories d’évènement: Barberaz

Savoie

Concert : Les Brasse-Sens Barberaz, 6 mars 2022, Barberaz. Concert : Les Brasse-Sens Le Théâtre 40 40 route d’Apremont Barberaz

2022-03-06 – 2022-03-06 Le Théâtre 40 40 route d’Apremont

Barberaz Savoie Barberaz Le Trio Brasse-Sens se consacre uniquement aux chansons de Brassens, en valorisant tout particulièrement ses mots, son écriture et sa langue bien pendue… le40@sfr.fr +33 6 77 10 75 40 https://www.letheatre40.com/agenda/spectacles-a-venir/les-brasse-sens.html Le Théâtre 40 40 route d’Apremont Barberaz

dernière mise à jour : 2022-02-16 par Grand Chambéry Alpes Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Barberaz, Savoie Autres Lieu Barberaz Adresse Le Théâtre 40 40 route d'Apremont Ville Barberaz lieuville Le Théâtre 40 40 route d'Apremont Barberaz Departement Savoie

Barberaz Barberaz Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/barberaz/

Concert : Les Brasse-Sens Barberaz 2022-03-06 was last modified: by Concert : Les Brasse-Sens Barberaz Barberaz 6 mars 2022 Barberaz Savoie

Barberaz Savoie