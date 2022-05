CONCERT : LES BOSSELLES NOUVELLES AU MARIE-LOUISE !

Venez assister au concert des Bosselles nouvelles , un groupe de musique et chants Brésiloirien, un mélange de musique brésilienne Bossa Nova ligérienne où se mêlent ukulele, guitare, percussions… c'est un concept inventé par trois garçons des bords de Loire ! Concert atypique à voir absolument !

