Concert Les Blanches et les noires Garlan, 20 février 2022, Garlan.

Concert Les Blanches et les noires Garlan

2022-02-20 – 2022-02-20

Garlan Finistère Garlan

Les ordres enseignants accueillaient autrefois les jeunes filles, en pension pour les plus riches, ou à la journée pour les plus pauvres et les citadines. Outre les prières et les musiques liturgiques, on composait pour les jeunes âmes des catéchismes sur des airs mondains ou chansons connues de tous.

Ce concert sera l’occasion d’écouter des musiques inédites (dont une partition retrouvée par nos soins) de la bibliothèque des Ursulines de Morlaix et d’autres musiques qui auraient pu être dans le « juke box » d’une jeune élève chez les Ursulines en Bretagne autour de 1700.

Emmanuelle Huteau chant, Camille Aubret violon, Daniela Maltrain viole de gambe, Florence Rousseau orgue.

Tarifs 8 – 10€ (1€ pour les moins de 25 ans).

contact@sonarmein.fr http://www.sonarmein.bzh/

