Concert : les bikers à L’Etang-Vergy L’Étang-Vergy, 4 septembre 2021, L'Étang-Vergy.

Concert : les bikers à L’Etang-Vergy 2021-09-04 19:15:00 – 2021-09-04

L’Étang-Vergy Côte-d’Or L’Étang-Vergy

EUR 0 0 Ce spectacle fait partie de la saison Arts&Scènes du Conseil Départemental de Côte-d’Or.

Il sentent l’huile, ils sont frimeurs et bruyants !

Ils ont le style, les tatouages, les gros bras et rident comme les vrais dans la chaleur et la poussière.

Ils rêvent de la route 66 en Harley, mais c’est sur la nationale 4 qu’ils s’entraînent… en vélo !

Ils jouent du Rock, du vrai, du gros qui sulfate ses riffs à tous vents et fait craqueler le cuir des santiags !

La Grange, Smoke on the Water, Highway to Hell, Black Betty, Born to be Wild…

mairie-etang-vergy@wanadoo.fr +33 3 80 61 43 03

