Concert « Les Beaux Jours »

Musée Roybet Fould, le samedi 3 juillet à 18:30

Pour fêter la Nuit européennes des musées et l’ouverture de l’exposition consacrée à la peintre et modèle Juana Romani (1867-1923), le musée Roybet Fould invite Amelia Feuer et Alienor Mancip pour le concert ‘Les Beaux Jours’. Amelia Feuer est une soprano dramatique qui vit en France depuis 12 ans. Elle se produit régulièrement en Europe en tant que soliste ; elle a chanté dans des maisons prestigieuses comme l’Opéra de Paris, l’Opéra de Genève, l’Opéra de Rouen, et la Philharmonie de Paris. Aliénor Mancip est une artiste polyvalente passionnée par la musique de chambre, mais aussi une musicienne d’orchestre. Elle se produit régulièrement avec plusieurs orchestres : l’Opéra de Tours, l’Orchestre national de chambre de Paris, l’orchestre philharmonique de Radio France et le Lucerne Festival Academy sous la direction de Pierre Boulez. Aliénor est diplômée du Conservatoire national supérieur de Paris. Elles vous proposent toutes deux un répertoire exceptionnel autour des femmes compositirices de la seconde moitié du XIXe siècle : Pauline Viardot (1821-1910), Cécile Chaminade (1857-1944), Mel Bonis (1858-1937) et Augusta Holmès (1847-1903).

Réservation obligatoire, nombre de places limité

Venez écouter l’œuvre des femmes compositrices de la Belle époque !

Musée Roybet Fould 178 boulevard Saint-Denis 92400 Courbevoie Courbevoie Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:30:00 2021-07-03T19:30:00