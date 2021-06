CONCERT « LES BEATLES ET LEUR ÉPOQUE » Marolles-les-Braults, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Marolles-les-Braults.

CONCERT « LES BEATLES ET LEUR ÉPOQUE » 2021-07-04 – 2021-07-04 Médiathèque 4, rue du Général de Gaulle

Marolles-les-Braults Sarthe Marolles-les-Braults

Le duo Caroll – Macsana interprètera pour vous les tubes des Beatles et vous transporteront dans les années hippies !

La qualité vocale remarquable et tout un travail sur les instruments donnent un résultat bluffant pour le plus grand bonheur des petits et des grands !

Concert gratuit et ouvert à tous au parc de la bibliothèque de Marolles-les-Braults

Plus d’infos au 02 43 33 68 09

Un hommage aux Beatles, idoles des années 70 !

mediatheque-lelien@mainesaosnois.fr +33 2 43 33 68 09

Le duo Caroll – Macsana interprètera pour vous les tubes des Beatles et vous transporteront dans les années hippies !

La qualité vocale remarquable et tout un travail sur les instruments donnent un résultat bluffant pour le plus grand bonheur des petits et des grands !

Concert gratuit et ouvert à tous au parc de la bibliothèque de Marolles-les-Braults

Plus d’infos au 02 43 33 68 09

dernière mise à jour : 2021-06-28 par