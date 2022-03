[Concert] Les Battements de la Ville Dieppe, 1 juin 2022, Dieppe.

[Concert] Les Battements de la Ville Dieppe

2022-06-01 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-01

Dieppe Seine-Maritime

Ce concert proposera un voyage sonore et visuel autour de quelques grandes œuvres dédiées à New-York.

City life, magnifique composition de Steve Reich pour grand ensemble instrumental et sampleurs, revisitée avec les sonorités et les images de la ville de Dieppe, constituera le temps fort de cette soirée.

Dieppe

