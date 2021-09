CONCERT : LES BALLYSHANNONS Péret, 8 octobre 2021, Péret.

CONCERT : LES BALLYSHANNONS 2021-10-08 – 2021-10-08

Péret Hérault Péret

À 21h, à la Galerie Cabaret, concert des Ballyshannons. Voyagez dans la musique celtique sous toutes ses facettes, de la pure trad jouée dans les pubs d’Irlande, au folk rock contemporain. Flûtes, fiddle, guitare, mandoline, basse, bodhran, chant et même cuillères, et valise percussive. Ces quatre musiciens multi-instrumentistes savent créer une atmosphère endiablée et une joie de vivre contagieuse. Vous serez transportés au cœur des contrées mythiques d’Irlande et d’Écosse en passant par le folk anglais et américain. Laissez-vous gagner par une irrésistible envie de taper du pied, de chanter, de danser !

