Un concert partagé pour reprendre l'année en chansons.

1re partie Les Baladins dans leur nouveau programme “Tamalou bobola”, avec sujet

d’actualité avec des chansons humoristiques sur la maladie comme ça vaut mieux que d’attraper la sacarlatine et tamalou.

En deuxième partie, les Melay Singers, avec un répertoire de chansons populaires de Jean Ferrat ,Michel Sardou, etc contact@tournus-tourisme.com +33 3 85 27 00 20 Un concert partagé pour reprendre l’année en chansons.

1re partie Les Baladins dans leur nouveau programme “Tamalou bobola”, avec sujet

d’actualité avec des chansons humoristiques sur la maladie comme ça vaut mieux que d’attraper la sacarlatine et tamalou.

En deuxième partie, les Melay Singers, avec un répertoire de chansons populaires de Jean Ferrat ,Michel Sardou, etc Salle des fêtes Chemin du Vigny Lacrost

